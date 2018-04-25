В Тюмени изъяли более 6 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В областном центре в одном из складских помещений полиция обнаружила крупную партию немаркированной алкогольной продукции. Там хранилось свыше 6 тысяч бутылок алкоголя на общую сумму в один миллион рублей. Вскоре были установлены лица, планировавшие сбыть поддельную продукцию. Ими оказались два 48-летних жителя Тюмени. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
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