В Абатском районе нашли тело провалившегося под лед ребенка

В Абатском районе Тюменской области возобновились поиски ребенка, провалившегося под лед в ноябре 2017 года. Сегодня около десяти утра тело мальчика нашел волонтер — в воде в двух километрах ниже по течению реки. Помимо волонтеров в поисковых работах участвовали спасатели и родственники ребенка, сообщают в ГУ МЧС по Тюменской области.

22 ноября двое семилетних мальчиков, возвращавшихся из школы, вышли на лёд водоема. Лёд провалился, и один из них оказался в воде. Второй мальчик помочь сам не сумел и побежал за подмогой. Когда на место прибежали взрослые, ребенка уже не было.

Поиски школьника велись в ноябре и декабре — спасатели обследовали реку с помощью телекамер через пробуренные во льду отверстия, но тогда найти его не удалось.