Тюменцам напоминают об опасности тонкого льда

Лед на тюменских водоемах начал резко таять из-за установившейся плюсовой температуры. Специалисты напоминают: не стоит проверять его на прочность, чтобы избежать неприятных последствий и даже беды.

Начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин отметил, что напоминания о мерах безопасности на акватории сейчас особенно актуальны. Лед может выглядеть обманчиво прочным.

"Рыбакам я рекомендую в любом случае использовать спасательные жилеты и по одному не ходить. Родителям следует усилить контроль за детьми. Еще раз проговорить с ними правила безопасности", - сообщил Евгений Булкин.

Он обратил внимание на то, что в городской черте находятся несколько крупных водоемов, причем в непосредственной близости от жилых районов. Среди них пруды Утиный, Южный, озера Алебашево, Круглое. Дети в силу своей любознательности нередко пытаются давить лед ногами или пытаться проткнуть палками – это может быть опасно, пишет "Тюменская область сегодня".