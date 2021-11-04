Тюменцам напоминают об опасности выхода на тонкий лёд

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области провели профилактический рейд на озеро Утиное. Водоем проверили после случая с мужчиной на лыжах, который провалился под лед.

"Даже взрослые поступают не всегда благоразумно, а дети и подавно. Сейчас пришли первые морозы. Пруды в силу своей небольшой глубины и спокойной воды промерзают быстрее, чем реки, а потому привлекают внимание ребенка. Детям хочется потрогать этот лед, наступить, посмотреть, провалится – не провалится", – отметила руководитель пресс-службы ведомства Наталья Семина.

В ходе рейда инспекторы оценили безопасность льда, проверили, есть ли на него выход, раздали местным жителям памятки, провели с ними беседы. Особое внимание уделяют рыбакам, которым не терпится выйти на зимнюю рыбалку.

С 19-20 ноября сотрудники МЧС дадут старт ежегодной акции "Безопасный лед". В ней больший упор будет сделан на практическую работу.

Напомним, безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Он менее прочен в тех местах, где растут деревья, осока и рогоз, бьют ключи, сбрасывают стоки. Прочность льда можно определить по цвету: наиболее крепкий – прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Белый лед имеет крепость в два раза меньше. Ото льда серого, матово-белого или желтого цвета лучше держаться подальше. Он может разрушиться даже без предупреждающего потрескивания.

Если человек оказался на потрескивающем льду, ему необходимо осторожно развернуться в обратную сторону и скользящими шагами вернуться к берегу по уже пройденному пути. Особую осторожность нужно сохранять в местах, где лед покрыт толстым слоем снега, пишет "Тюменская область сегодня".

Спасатели отмечают, что неподготовленный человек может продержаться в холодной воде не более семи минут. Голову в случае падения под лед следует держать как можно выше на поверхности. Наползать на лед нужно, раскинув руки в стороны. Возвращаться – по своим следам.