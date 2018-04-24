На трассе Тюмень — Омск перевернулась фура, двое погибли

12:00 24 апреля 2018
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Смертельное ДТП произошло сегодня около восьми утра в Абатском районе Тюменской области. На 364-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск большегруз опрокинулся в кювет. 36-летний водитель и 41-летняя пассажирка оказались зажаты в кабине, они погибли на месте.

"По предварительным данным, в большегрузе ДАФ, следовавшим из Омска в сторону Тюмени,  "выстрелило" переднее левое колесо. В результате этого фуру "замотало" по дороге, водитель потерял управление", — сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Теги: гибель , грузовик , ДТП
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