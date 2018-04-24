На улице Сосьвинской 15-летняя велосипедистка попала в ДТП

Дорожная авария произошла в заречной части Тюмени вчера около шести вечера. На улице Сосьвинской, 29 столкнулись Opel Astra и велосипед, которым управляла 15-летняя девочка. Один из участников ДТП нарушил очередность проезда, обстоятельства аварии выясняются.
"ГИБДД рекомендует родителям обратить внимание на соблюдение ПДД детьми, управляющими велосипедами. За последние дни в Тюмени это уже второй случай получения травм в ДТП юными велосипедистами", — отметили в областной автоинспекции.
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