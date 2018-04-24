Тюменские автоинспекторы помогли мужчине, лишившемуся пальцев

10:40 24 апреля 2018
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Фото: pixabay.com

Под Тюменью инспекторы ДПС пришли на помощь мужчине, которому циркулярной пилой отрезало часть кисти.

На 17-м километре автодороги Тюмень — Богандинский к ним обратилась пожилая женщина —  мать пострадавшего. Она рассказала, что в автомобиле "Заз-Шанс" находится ее сын Александр, которому отрезало пальцы на руке. На патрульном автомобиле ДПС со включенной световой и звуковой сигнализацией 33-летнего жителя поселка Винзили за несколько минут доставили в ОКБ №2. 

"Сегодня мама Александра рассказала полицейским, что операция прошла успешно, пальцы ему пришили, и жизни ничего не угрожает, так как кровопотеря оказалась небольшой", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Теги: ГИБДД , помощь , травмы
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