Под Тюменью столкнулись два "КамАЗа"

15:10 20 апреля 2018
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Дорожная авария произошла вчера, 19 апреля, в Тюменском районе. На 11-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись два грузовика. По имеющейся информации, водитель одного из "КамАЗов" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Как сообщает областная автоинспекция, в ДТП один из водителей получил перелом ноги.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: грузовик , ДТП
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