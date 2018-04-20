Под Тюменью столкнулись два "КамАЗа"

Дорожная авария произошла вчера, 19 апреля, в Тюменском районе. На 11-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись два грузовика. По имеющейся информации, водитель одного из "КамАЗов" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Как сообщает областная автоинспекция, в ДТП один из водителей получил перелом ноги.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области