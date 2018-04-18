В Тюмени разыскивают пропавшего в свой день рождения 79-летнего мужчину

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция и волонтеры ищут без вести пропавшего Юрия Тарабана. Вчера, 17 апреля, в свой день рождения, мужчина 1939 года рождения в 9.00 ушел из дома по улице Ямской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160–165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, щеки впалые, волосы седые, короткие, глаза карие.

Был одет: куртка матерчатая длиной ниже пояса светло-коричневого цвета, рукава куртки черного цвета, кепка из кожзаменителя черного цвета с козырьком, спортивные трико черного цвета с тремя вертикальными белыми полосами, ботинки зимние черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Тарабана или известна какая-либо другая информация, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, 793-727, 793-130, 793-638, 793-932, дежурная часть: 793-023 или 02.