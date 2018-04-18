Тюменец отправится на три года в тюрьму за то, что обманул женщину

14:00 18 апреля 2018
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48-летний житель Тюмени в августе 2015 года через приятеля занял у незнакомой женщины 1,8 млн рублей под проценты. В залог обещал квартиру. Но когда пришло время рассчитаться по долгам, на связь перестал выходить, а квартиру успел продать другому человеку. В результате дама осталась без денег и обещанной квартиры.

В январе 2016 года потерпевшая обратилась в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело.

18 апреля Ленинский районный суд Тюмени, рассмотрев материалы дела, признал тюменца виновным в мошенничестве в особо крупном размере и  назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей на сумму 1,8 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале в суда, сообщает облпрокуратура.

Теги: мошенничество , прокуратура , суд , уголовная ответственность
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