Тюменец отправится на три года в тюрьму за то, что обманул женщину

48-летний житель Тюмени в августе 2015 года через приятеля занял у незнакомой женщины 1,8 млн рублей под проценты. В залог обещал квартиру. Но когда пришло время рассчитаться по долгам, на связь перестал выходить, а квартиру успел продать другому человеку. В результате дама осталась без денег и обещанной квартиры.

В январе 2016 года потерпевшая обратилась в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело.

18 апреля Ленинский районный суд Тюмени, рассмотрев материалы дела, признал тюменца виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей на сумму 1,8 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале в суда, сообщает облпрокуратура.