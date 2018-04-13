Телеграм решено заблокировать

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России, сообщает РИА Новости.
Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.
Как сообщили журналистам, представители Роскомнадзора и ФСБ, отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Юристы Telegram планируют обжаловать приговор.
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