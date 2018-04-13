Телеграм решено заблокировать

14:30 13 апреля 2018
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newfriendeveryday.bit.ua
| Фото: newfriendeveryday.bit.ua

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.

Как сообщили журналистам,  представители Роскомнадзора и ФСБ, отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram планируют обжаловать приговор.

 

 

Теги: telegram , Роскомнадзор , суд , ФСБ
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