Роскомнадзор назвал 9 мессенджеров, использование которых ограничено для госучрежндений и банков

С 1 марта российским организациям, в том числе банкам и некредитным финансовым организациям, запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания. Кроме того, через них нельзя делать банковские переводы (ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

По состоянию на 1 марта 2023 года Роскомнадзор к ним отнес 9 сервисов: WhatsApp, Viber, Telegram, а также Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, WeChat.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", - пишет Роскомнадзор.