Очередной попыткой дестабилизировать ситуацию назвали в ФСБ угрозы школам Тобольска и других городов

Правоохранительные органы фиксируют в Интернете информацию о намерениях со стороны анонимных лиц совершить преступления террористической направленности в учебных учреждениях, в том числе Тобольска, Сургута, Нижневартовска и других городов. Это на не более чем очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию путем создания атмосферы страха, сообщает информцентр правительства Тюменской области со ссылкой на РУФСБ России.

"В ходе оперативных мероприятий в отношении частных Telegram-каналов и их создателей, которые находятся за пределами России, установлено, что угрозы жителям нашего региона – не более чем очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию путем создания атмосферы страха. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации, с настороженностью относиться к подобным сообщениям, не пересылать их друзьям и близким и не переходить по неизвестным ссылкам", - пишет информцентр.

РУФСБ России по Тюменской области обращает внимание представителей СМИ на то, что "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, уголовно наказуемо (ст. 207.1 УК России)".

Ранее администрация Тобольска заявила, что в связи с сообщениями об угрозах школам в городе усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях, полиция и Росгвардия проводят проверки, будут дополнительно проведены учения о том, как вести себя в нештатных ситуациях. "По ситуации с сообщениям по школам в соцсетях. Работаем, проверяем, не теряем бдительность и не паникуем", - кратко прокомментировал сообщение мэр города Максим Афанасьев.

Кстати, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина еще накануне сообщала о том, что "инфо о каналах с угрозами школам" Хабаровска, Екатеринбурга, Уссурийска, Новомосковска, Евпатории и других городов направлены в правоохранительные органы. Сегодня упомянула и Тобольск. Она предложила Тelegram подумать над возможностью блокировки таких каналов по ID аккаунта и номеру телефона, по ее мнению, "так будет меньше зеркал каналов, которые появляются сразу после блокировки первого".