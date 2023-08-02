У тюменского "Прометея" появился чат-бот с карточками для нетворкинга

В Telegram-канале "Новости Прометея", в котором публикуются новости о грантах, конкурсах и комментарии экспертов, появился цифровой инструмент для нетворкинга, сообщила автор канала - президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Чат-бот в "Новостях Прометея" запустили год назад, и это был первый в Тюмени чат-бот, позволяющий оперативно получить информацию о федеральных и региональных грантах, обучающих проектах, конкурсах и мероприятиях.

"Мы обновили чат-бот "Прометея", добавив в него карточки для нетворкинга. Теперь предприниматели, студенты-айтишники, их научные руководители и все, кто может помочь НКО во внедрении цифровых продуктов (например, оптимизации сайта, инструментов фандрайзинга), могут загрузить в бот свою карточку", - рассказала нашей редакции Ирина Ульянова.

Автор "Прометея" отметила, что обновление бота - это первый и важный шаг к знакомству и наращиванию горизонтальных связей между IT бизнесом и НКО. В планах - встреча в конце года для обсуждения результатов (что получается, а над чем еще надо подумать в этой схеме работы), а также для формирования рекомендаций департаменту соцразвития.

"Мы надеемся, что благодаря такому простому инструменту многие участники, заинтересованные в сотрудничестве и взаимодействии, смогут познакомиться и зайти в грант Губернатора Тюменской области 2024 года на партнерских условиях, понимая, что они хотят делать в рамках социальных проектов", - пояснила Ульянова.

Чат-бот организован просто. К прежним разделам "Конкурсы", "Гранты", "Обучение", "Мероприятия" добавился раздел "Наши люди". Выбрав последний, можно узнать о тех, кто и по каким направлениям готов сотрудничать, и написать им в личные сообщения. Сейчас ботом пользуются 250 человек.

"Новости Прометея" в Тюмени появились в начале 2022 года, по словам автора, канал задумывался как средство коммуникаций для представителей НКО, но стал интересен гораздо более широкому кругу читателей: в нем есть и предприниматели, и представители органов власти, и гражданские активисты.