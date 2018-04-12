В Тюмени мошенники похитили у 90-летнего ветерана 3 млн рублей

В Тюменской области осуждены двое жителей Ставропольского края, которые обманом похитили у ветерана войны более 3 млн рублей.

В феврале 2016 года они приехали в Заводоуковск из Тюмени, чтобы подыскать жертву — пожилого незнакомого человека. Там им на глаза попался 90-летний пенсионер, ветеран войны.

Под предлогом необходимости уплаты таможенной пошлины они выяснили, что у мужчины есть деньги. Пенсионера попросили сообщить номер его сберегательной книжки — туда якобы должны были поступить деньги одного из обратившихся к нему мужчин, после чего ветеран снял бы их и отдал ему.

Сначала аферисты заехали домой к пенсионеру, где показали ему три пачки денег якобы с 600 тыс. рублей, которые оставались у него на хранение, а потом повезли его в Тюмень, чтобы снять деньги в банках.

Полагая, что на его счета действительно пришли деньги, ветеран снял в двух банках свыше 3,1 млн и отдал им. Мужчины вызвали такси и отправили ветерана обратно в Заводоуковск. Дома пенсионер не обнаружил оставленных 600 тыс. рублей, понял, что его обманули и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2016 года одного из мошенников задержали в Ставропольском крае, он получил шесть лет колонии общего режима, другого в марте 2017 года — в Тюмени, ему суд назначил четыре года колонии. В пользу ветерана была взыскана похищенная сумма.