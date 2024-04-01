Более 40 млн рублей перевели тюменцы мошенникам в последнюю неделю марта

С 21 по 28 марта от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 87 жителей Тюменской области, сумма похищенного превысила 40 млн рублей, сообщает облпрокуратура.



Из общей суммы 5,4 млн рублей житель Тюмени, желая заработать и инвестировать, самостоятельно перевел неизвестному с виртуального кошелька на одной из платформ по приобретению криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Надо отметить, что за 2023 год жители Тюменской области перевели мошенникам более миллиарда рублей, такие цифры на последнем заседании Тюменской гордумы со ссылкой на силовиков привела председатель Общественной палаты города Тюмени Ольга Загвязинская.