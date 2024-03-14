В Сбере прокомментировали ограбление офиса в Тюменской области

В селе Казанское Тюменской области 12 марта произошло нападение на офис Сбербанка. Вооруженный ружьем мужчина подошёл к кассе и начал требовать деньги. В это время руководитель офиса успела эвакуировать клиентов, а один из сотрудников нажал тревожную кнопку. Оперативно прибывшие экипажи ГИБДД и Росгвардии заблокировали выходы из банка и затем задержали преступника, сообщает пресс-служба Сбера.

Выяснилось, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников и действовал по их указанию. В течение двух недель ему звонили от имени правоохранительных органов и убеждали принять участие в "особом задании".

Дмитрий Сафронов, руководитель департамента безопасности Сбербанка:

Грамотные и четкие действия работников банка и полиции помогли обеспечить безопасность клиентов и оперативно задержать преступника. Мы благодарим сотрудников ГИББД и УВМД Тюменской области за быстрое реагирование и помощь. Эта ситуация еще раз подтверждает, что злоумышленники, совершившие противоправные действия в отношении банка и его клиентов, обязательно будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Благодаря системной работе Сбера по повышению безопасности, нападения на отделения банка и банкоматы случаются редко, а преступники никогда не добиваются своих целей.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался вынести из банка более 3 млн рублей, на преступление его сподвигли кураторы, которые сначала его убедили продать машину и оформить кредит на 2,5 млн рублей. По факту ограбления банка возбуждено дело о разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ), задержанный по решению суда арестован по 11 мая 2024 года. Мошенников ищут.