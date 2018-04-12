В Тюмени аферисты инсценировали аварии со сбитым пешеходом, чтобы вымогать деньги

В Тюмени перед судом предстанет группа мошенников, наживавшихся на владельцах дорогих автомобилей. Злоумышленники инсценировали ДТП, в котором водитель якобы совершал наезд на пешехода.

"Потерпевший", в роли которого выступал один из аферистов, представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа, приехавшим в Тюмень из Москвы по служебной необходимости. Он утверждал, что в результате ДТП оказались повреждены дорогие часы, которыми его наградили за отличную службу. Еще один аферист, выступавший "свидетелем", подтверждал наезд на пешехода. Водитель автомобиля решал возместить стоимость ремонта часов, чтобы "сбитый пешеход" не обратился в ГИБДД.

В 2013–2014 годах шесть водителей отдали аферистам в общей сложности более 3,6 млн рублей, а пять отказались платить деньги и настаивали на оформлении ДТП сотрудниками автоинспекции.

Как сообщает прокуратура по Тюменской области, аналогичные преступления были совершены и в Челябинске, где шесть участников группы в 2016–2017 годах были осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. Организатор преступной группы был объявлен в розыск, осенью 2017 года его задержали в Калининграде и этапировали в Тюмень. Сейчас семь участников группировки предстанут перед судом в Тюмени, еще один сейчас в розыске.