В Тобольске вынесли приговор мужчине, устроившему поджоги в многоэтажках

В Тобольске суд вынес приговор местному жителю, который за сутки совершил поджоги в трех многоквартирных домах.

Напомним, инцидент произошел в 15-м микрорайоне Тобольска летом прошлого года. 29 августа днем нетрезвый мужчина с помощью зажженной бумаги поджег провода в электрощитах на двух этажах в доме №31. В ночь с 29 на 30 августа он совершил аналогичные поджоги в соседних многоэтажных домах №29 и №30. Из-за сильного задымления было эвакуировано больше трехсот жильцов.

Жительница одного из домов сообщила, что незадолго до пожара к ней подошел пьяный мужчина и сказал, что здание скоро загорится. Вскоре подозреваемый был задержан, все еще нетрезвый мужчина признался в поджогах.

В результате возгораний в негодность пришли кабели интернет-связи, электроснабжения, домофонной связи, эфирного телевидения, пожарной сигнализации. В течение трех месяцев электроснабжение жилых домов осуществлялось по аварийной линии. Сети связи восстанавливают до сих пор.

Как сообщает прокуратура по Тюменской области, 33-летнего тоболяка суд признал виновным по ч.1 ст.215.2 УК РФ (повреждение объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства из хулиганских побуждений) и назначил ему пять лет и три месяца колонии общего режима.