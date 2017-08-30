В Тобольске задержали подозреваемого в поджоге трех домов — оттуда эвакуировали больше трехсот человек

Сообщение о задымлении многоквартирных домов в 15-м микрорайоне в Тобольске поступило вчера поздно вечером. Прибывшие на место стражи правопорядка и спасатели эвакуировали оттуда более трехсот жильцов.

"Первый вызов поступил в 22 часа 57 минут и был ликвидирован в 23 часа 07 минут, а в 23 часа 10 минут поступило сообщение о пожаре в соседнем доме, который был ликвидирован через 9 минут. В 01 час 09 минут вновь поступил вызов в этот же район, горение было ликвидировано в 01 час 18 минут", — рассказали в пресс-службе МЧС Тобольска.

Была установлена причина пожаров — поджог кабель-каналов в подъездах домов.

"Во время эвакуации одна из жительниц задымленного дома сообщила, что она предполагает, кто мог совершить поджог. Незадолго до пожара к ней подошел нетрезвый гражданин и сообщил, что вскоре загорится жилой дом", — рассказывают в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

Выехав по указанному адресу, экипаж задержал подозреваемого, который вел себя крайне вызывающе, был пьян и признался, что поджог совершил он.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, мужчина 1984 года рождения был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, и в итоге полностью признал свою вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.