Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП между другими автомобилями, отправится в колонию

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени суд вынес приговор жителю Пермского края, чей маневр на трассе стал причиной трагической аварии.

17 июля 2017 года на 19-м километре автодороги Тюмень — Боровский —Богандинский пермяк на грузовом тягаче пошел на обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном для этого расстоянии. В тот момент на встречу ему двигался автомобиль Daewoo Nexia. Чтобы избежать столкновения, его водитель попытался съехать на правую обочину, но случился занос. Daewoo выбросило на встречную, где она столкнулась с другим тягачом. Водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, они погибли. Пассажир с переднего сидения, который был пристегнут, получил легкий вред здоровью. Его извлекли из искореженного автомобиля и доставили в больницу.

Суд признал 31-летнего жителя Пермского края виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему дали два года лишения свободы в колонии-поселении. В пользу матери одного погибшего и отца другого погибшего было взыскано по 300 тысяч рублей.