В Тюмени случаем с провалившимся в бункер мальчиком займутся следователи

В Тюмени началась доследственная проверка по поводу инцидента с упавшим в бункер 10-летним мальчиком. Это произошло в минувшее воскресенье днем на Войновке.

В Тюменскую областную службу экстренного реагирования поступил звонок от детей, которые рассказали, что их друг провалился в пятиметровый бункер в районе улицы Таллинской. Мальчик рухнул туда сквозь снег, когда ребята играли. Они встретили прибывших на место спасателей и провели их к месту происшествия. Спасатели спустились к ребенку в бункер. Десятилетний Артём жаловался на боли в руке и ноге, ему наложили шину на поврежденную конечность.

"От стресса и повреждений ребенок начал терять сознание. Надев каску и "страховку" на пострадавшего, спасатели буквально на руках вынесли его по лестнице на свежий воздух", — говорится в сообщении ТОСЭР.

На место происшествия к тому моменту прибыли сотрудники полиции и родители детей. Вскоре спасатели передали Артёма прибывшим медикам. Сейчас ему ничто не угрожает, но, вероятно, полученные травмы потребуют длительного лечения.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, по поручению руководителя следственного управления обстоятельствами этого происшествия займутся следователи.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com