В ночном ДТП на 50 лет Октября пострадали четверо

Дорожная авария произошла в Тюмени вчера в районе улицы 50 лет Октября, 211. В первом часу ночи там столкнулись автомобили "Дэу" и "Опель". Вероятно, водитель "Дэу" нарушил очередность проезда, выезжая с автозаправки. В ДТП травмы головы получили четыре человека: 25-летний водитель и 51-летняя пассажирка "Дэу" и 46-летний водитель и 32-летний пассажир "Опеля".

Еще одна авария произошла вчера днем на пересечении улиц Дмитрия Менделеева и Бориса Опрокиднева. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Травмы лица получили пассажиры "Лады": 5-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети перевозились в автомобиле с использованием бустера и адаптера ремня безопасности. "Вероятно, что травмы, полученные детьми, стали следствием несоответствия детских удерживающих устройств их весу и росту", — комментируют в ГИБДД.

Несмотря на обильные осадки, по сообщению областной автоинспекции, ночь на трассах региона прошла без ДТП.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области