В Заводоуковске мужчину нашли задушенным шнуром от утюга

В Заводоуковске 24-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого. Трагедия произошла 28 января в квартире дома на улице Энергетиков. Там между 43-летним мужчиной и молодым человеком произошла ссора, последний, испытывая к оппоненту личную неприязнь, ударил его кулаком в лицо, повалил на диван и задушил электрическим шнуром от утюга. После этого он вынес из квартиры ценные вещи, чтобы потом продать их: золотую цепочку, планшетный компьютер, мобильный телефон, компьютерную технику и другое имущество.

Вскоре молодого человека задержали по горячим следам. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Фото с места происшествия, СУ СКР по Тюменской области