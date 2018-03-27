В Тюмени вооруженный травматикой мужчина напал на офис

О разбойном нападении в одном из офисов города на улице Харьковской сообщает тюменская полиция. Сотрудники агентства недвижимости, где все и случилось, рассказали, что их клиент, угрожая травматическим пистолетом, завладел купюрой в 5 тысяч рублей, после чего поспешил скрыться.

Как оказалось, ранее работники агентства заключили с этим мужчиной договор на оказание услуг и получили от него оплату в размере 4200 рублей. Агентство выполнило условия договора, однако тюменец попросил вернуть деньги, на что ему отказали. Тогда он вооружился травматическим пистолетом и ворвался в офис фирмы.

Сейчас 53-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".