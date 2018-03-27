В Тюмени вооруженный травматикой мужчина напал на офис

16:15 27 марта 2018
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О разбойном нападении в одном из офисов города на улице Харьковской сообщает тюменская полиция. Сотрудники агентства недвижимости, где все и случилось, рассказали, что их клиент, угрожая травматическим пистолетом, завладел купюрой в 5 тысяч рублей, после чего поспешил скрыться.

Как оказалось, ранее работники агентства заключили с этим мужчиной договор на оказание услуг и получили от него оплату в размере 4200 рублей. Агентство выполнило условия договора, однако тюменец попросил вернуть деньги, на что ему отказали. Тогда он вооружился травматическим пистолетом и  ворвался в офис фирмы.

Сейчас 53-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги: нападение , офис , разбой
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