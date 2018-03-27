В Исетском подростку и его приятелю грозит уголовное наказание за угнанную у дедушки машину

В селе Исетском Тюменской области уголовное дело за угон заведено в отношении молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.

По версии следствия, вечером 22 марта приятели угнали ВАЗ-21102, принадлежавший дедушке одно из них. Молодые люди катались на автомобиле по улицам села до тех пор, пока не попались автоинспекторам.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, оба были неоднократно судимы за угон, а младший из них был несколько раз судим за хищение имущества.