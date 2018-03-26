Пропавшую две недели назад юную тоболячку нашли

14:30 26 марта 2018
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Благополучно завершились поиски 17-летней Валентины Шестопаловой, которая ушла из дома в городе Тобольске еще 9 марта. Все это время о ее местонахождении ничего не было известно, к поискам подключилась полиция. Как сообщили вчера тобольские волонтеры-поисковики, с девушкой всё в порядке.

Годом ранее полиции уже доводилось разыскивать Валентину, она неоднократно уходила из дома.

Теги: подростки , поиски
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