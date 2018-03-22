Тюменец сжег квартиру матери

16:20 22 марта 2018
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В Тюмени задержан местный житель, который подозревается в поджоге квартиры в заречной части города.

Пожар произошел на улице Сосьвинской. 

"В квартире проживал 36-летний сын женщины, которая обратилась в полицию. В момент происшествия мужчина находился дома один. Совершив поджог квартиры матери, злоумышленник нанес потерпевшей ущерб в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении УМВД по Тюменской области.

На мужчину заведено уголовное дело за умышленный поджог. Предъявляемая ему статья предусматривает до пяти лет принудительных работ либо лишения свободы.

Теги: поджог
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