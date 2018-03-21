Разгневанный ишимец повредил молотком чужую машину

В Ишиме в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что кто-то серьезно повредил ее автомобиль, разбив заднее стекло.

Оказалось, что в вечер, когда произошел инцидент, в доме, рядом с которым находилась машина, 37-летний ишимец распивал спиртное у родственника. Затем мужчине понадобились деньги, чтобы вернуться домой, но сосед хозяина дома отказался помочь.

"Мужчина разозлился, схватил молоток и повредил первую попавшуюся автомашину. Своими действиями ранее судимый гражданин причинил значительный материальный ущерб пострадавшей в размере более 16000 рублей", — говорится в сообщении УМВД по Тюменской области.

На мужчину было заведено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.