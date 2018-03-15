За сутки в авариях на тюменских перекрестках пострадали два ребенка

14 человек получили травмы в семи дорожных авариях в Тюменской области 14 марта.

В седьмом часу утра на пересечении улиц Холодильной и Котовского из-за нарушения очередности проезда столкнулись "Дэу Нексия" и "Лада" 99-й модели. Травмы получили четверо. У 31-летней водителя "Дэу" ушиб грудной клетки, у 20-летнего водителя "Лады" травма головы и рана колена, перелом бедра и сотрясение мозга получила 66-летняя пассажирка "Лады", травма головы также у 13-летней девочки, пассажирки "99-й".

В начале восьмого часа утра на улице Островского, 27 в поселке Боровском водитель грузовой "Газели" выехал на полосу встречного движения - произошло столкновение с "Тойота". У водителя грузовика травма колена, у водителя иномарки и двух его пассажиров ушибы и ссадины.

В половине восьмого часа вечера на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов областного центра столкнулись "Тойота" и "Шкода". Причиной ДТП опять же стало несоблюдение очередности проезда. Травмы головы и грудной клетки получила 5-летняя пассажир "Шкоды", рана кисти руки и ушиб грудной клетки у 43-летнего водителя этого авто, сообщили в областной Госавтоинспекции.