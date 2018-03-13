Директор тюменской стройфирмы скрывался от работников, которым ничего не заплатил

В Тюмени перед судом предстанет руководитель ООО "Стройреконструкция", который остался должен сотрудникам порядка 3 млн рублей и уехал в другой город.

Летом 2015 года генеральный директор фирмы принял на работу девять человек: заместителей, директоров, юристов, инженера, бухгалтера. Всем им начислялась зарплата, которая ни разу не выплачивалась. У руководителя не получилось заключить с инвесторами договоры, и в декабре 2015 года он уехал из Тюмени, не рассчитавшись с сотрудниками. Общая сумма долга перед ними составила более 3,1 млн рублей.

Кроме невыплаты зарплаты гендиректор обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2015 года он попросил у своего подчиненного 80 тыс. рублей в долг. Тот оформил в микрофинансовой организации кредит и передал начальнику. Последний долг так и не вернул. В итоге расплачиваться с микрофинансовой организацией пришлось самому подчиненному.

В январе 2018 года гендиректор "Стройреконструкции" был задержан в Москве, этапирован в Тюмень и по решению суда заключен под стражу.