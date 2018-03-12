На улице Ямской на пешеходном переходе сбили школьника

В Тюменской области семь человек пострадали в дорожных авариях, случившихся вчера, 11 марта.

В Тюмени в половине второго часа дня на пешеходном переходе на улице Ямской, 22 автомобилем "Лада Веста" был сбит 12-летний ребенок, переходивший дорогу. Мальчик получил травмы головы и лица.

Около часа дня на улице Республики, 208 столкнулись автомобили "Джили" и "Лада" 12-й модели. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. В результате аварии 28-летняя водитель "Джили" получила травму головы и ушиб колена, перелом ребер и ушиб головы у 25-летнего водителя "Лады", ушибы и ссадины у 27-летнего пассажира иномарки.

Серьезная авария произошла в час ночи на 291-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Там столкнулись "Дэу Нексия" и грузовой автомобиль "Ивеко". По предварительным данным, "Нексия" выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия 24-летний водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

В Заводоуковске днем на улице Дзержинского столкнулись автомобили "Шевроле Круз" и "Лада" 9-й модели. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки был нетрезв и не выдержал дистанцию. При прохождении им освидетельствования на состояние опьянения показания алкотестера составили 0,64 мг/л. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, в результате происшествия ушибы лица получили две пассажирки "девятки" — девочки, 2 и 4 лет. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских автокреслах.