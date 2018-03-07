На тюменских трассах произошло два ДТП из-за сложных погодных условий

На 291-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись Toyota RAV4 и большегруз МАЗ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, машину отбросило в кювет.

На место аварии оперативно прибыли все экстренные службы. Спасатели деблокировали 59-летнего водителя из иномарки, врачи скорой помощи оказали экстренную помощь. Наряд полка ДПС ГИБДД, чтобы быстрее доставить тяжелораненого человека в областную больницу сопроводил машину скорой помощи до лечебного учреждения. Однако от полученных повреждений пострадавший вскоре скончался в больнице.

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Бензовоз и Hyundai столкнулись сегодня в 10-м часу утра на 72-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

Предварительно, водитель бензовоза не выбрал безопасную дистанцию. различные травмы получили три пассажирки легкового автомобиля.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее на федеральных трассах Тюменской области. Снегопад прекращается, но дорожные условия остаются сложными. В такой ситуации важно выбирать безопасную скорость, четко следуя правилам дорожного движения.