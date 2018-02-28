В Тюменской области прикрыли цех по изготовлению поддельной водки

В Тюмени правоохранительные органы пресекли деятельность цеха по производству поддельного алкоголя. Производимую там водку двух наименований распространяли не только на территории Тюменской области, но и в других регионах.

В месте, где осуществляли изготовление и розлив поддельного алкоголя, сотрудники полиции изъяли свыше 4 тысяч литров фальсифицированной водки в стеклянных бутылках, а также 5 тысяч литров спиртосодержащей продукции в тарах. Их общую стоимость оценили в один миллион рублей. В ходе обысков также были найдены пробки для бутылок, коробки и наклейки, имитирующие специальные марки РФ. Было возбуждено уголовное дело.

"Задержаны двое подозреваемых в организации деятельности подпольного цеха, которые уже дали признательные показания", — сообщает УМВД России по Тюменской области.