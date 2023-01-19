Более 7,5 тысячи литров спирта изъяли силовики из подпольного цеха в Тюмени

Немаркированную спиртосодержащую продукцию производили на подпольном заводе в одном из складов на Старотобольском тракте, задержаны четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Деятельность цеха пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени при участии Росгвардии. В цехе обнаружены пластиковые цистерны и канистры, а также специальное оборудование, предназначенное для производства спиртосодержащей продукции. Там же хранилась пшеница, которую использовали в качестве сырья. Объем изъятого превысил 7,5 тысячи литров, эксперты сообщили, что что в изъятых образцах содержится этиловый спирт крепостью 95,6 %.

"Следователем СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Их сообщникам – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается", - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.