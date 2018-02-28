На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с грузовиком

Сегодня, 28 февраля, на 75-м километре автодороги Тюмень —Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, "Лада Веста" выехала на встречную полосу.
Пассажир "Лады", 65-летний житель поселка Туртас, скончался на месте ДТП, водитель легковушки доставлена в больницу с травмами.
Движение по федеральной автодороге частично ограничено, сотрудники ГИБДД регулируют движением в ручном режиме.
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