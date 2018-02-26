В Тюмени вынесли приговор четырем мужчинам, изнасиловавшим девушку в подъезде

В областном центре суд назначил наказание мужчинам, признанным виновными в групповом изнасиловании.

Как было установлено, 23 июня 2017 года компания молодых людей отдыхала в одном из тюменских кафе, где они познакомились с девушкой 1994 года рождения. Когда заведение закрылось, компания поехала к одному из мужчин. Всё произошло в подъезде многоквартирного дома на улице Холодильной.

"Получив от девушки отказ о вступлении с одним из них в половое сношение, последний применил в отношении потерпевшей физическую силу, затем злоумышленники поочередно подвергли девушку сексуальному насилию", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Вскоре подозреваемые в изнасиловании были задержаны. На скамье подсудимых оказались двое граждан Республики Таджикистан 1991 и 1995 годов рождения и двое жителей Тюмени 1993 и 2000 годов рождения. Суд признал их виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц, и иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенных группой лиц.

Троим было назначено от 3 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов, несовершеннолетнему осужденному назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также суд удовлетворил иск о взыскании с молодых людей полумиллиона рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей.