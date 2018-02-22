Тюменец обстрелял соседа из ружья из-за земельного спора

В Тюмени к семи годам колонии приговорили 62-летнего местного жителя, попытавшегося застрелить своего соседа по участку.

Отношения мужчин испортились еще летом 2016 года. Один из них считал, что забор, разделявший их участки, установлен неправильно. С тех пор соседи оставались в конфликте.

2 августа 2017 года пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил убить 42-летнего оппонента. Он спрятался на приусадебном участке в кустах и обстрелял мужчину из охотничьего ружья. Выстрелов было не меньше четырех. Тюменец получил два сквозных ранения в туловище, при выходе одна из пуль задела кисть правой руки, что привело к ампутации двух пальцев. Пострадавший смог вызвать скорую, благодаря оказанной помощи он выжил.

Напавшего мужчину суд признал виновным в покушении на убийство. Помимо назначения срока в исправительной колонии строгого режим суд взыскал в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей.