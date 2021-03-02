Житель Тобольского района, расстрелявший двух братьев, предстанет перед судом

16:20 02 марта 2021
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.

Трагедия произошла утром 20 декабря 2020 года в селе Ушарова Тобольского района. Мужчина, вооружившись охотничьим ружьем, пришел в квартиру дома по улице Молодежной  к своим знакомым — двум братьям. Он выстрелил в голову одному из них, от ранения мужчина скончался. После этого он выстрелил в голову второму брату и скрылся. Второй пострадавший пришел в сознание и обратился к соседям за помощью.

Злоумышленник был задержан, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, мужчина признал вину в полном объеме. Скоро дело рассмотрит суд.

Теги: покушение , убийство
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