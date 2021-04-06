Ишимец подозревается в покушении на убийство друга детства

В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
К мужчине в гости пришел его друг детства, они распивали алкогольные напитки.
"Без видимых причин хозяин дома взял на кухне мачете и внезапно стал наносить приятелю, который был его другом детства, удары со всей силы в область головы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку приятелю удалось вырваться и убежать на улицу. Его доставили в больницу с проникающими ранениями головы и множественными ранениями рук. Расследование уголовного дела продолжается.
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