Ишимец подозревается в покушении на убийство друга детства

12:00 06 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

К мужчине в гости пришел его друг детства, они распивали алкогольные напитки.

"Без видимых причин хозяин дома взял на кухне мачете и внезапно стал наносить приятелю, который был его другом детства, удары со всей силы в область головы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку приятелю удалось вырваться и убежать на улицу. Его доставили в больницу с проникающими ранениями головы и множественными ранениями рук. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: покушение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021