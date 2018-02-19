В Тобольске 17-летнюю девушку будут судить за убийство и одно покушение

В Тобольске в суд направлено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве мужчины и покушении на жизнь второго.

Трагедия случилась 25 ноября 2017 года в одном из жилых домов в 9-м микрорайоне Тобольска. По версии следователей, девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, зарезала кухонным ножом одного мужчину, а затем нанесла второму удары ножом в грудь и живот с намерением убить, но в итоге только ранила.

"История началась с пьяной вечеринки, в которой принимали участие девушка школьного возраста и взрослый мужчина, визита в кулинарию за новой порцией спиртного, встречи двух компаний, после чего и последовала драка двух мужчин. Далее общение продолжилось в квартире и закончилось кровопролитием", — сообщается на сайте Тобольского городского суда.