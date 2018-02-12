В Аромашевском районе домахавшийся кулаками и ножкой от табурета мужчина ответит в суде

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Аромашево, который насмерть забил одного знакомого, а здоровью другого причинил средний вред.

По версии следствия, днем 6 февраля компания мужчин распивала спиртное в доме на улице Заречной. На почве неприязненных отношений произошла ссора: в ходе конфликта один из гостей нанес множество ударов по телу 57-летнего хозяина дома. После этого нападавший вооружился ножкой табурета и ударил ей по голове второго знакомого. Из-за полученных телесных повреждений хозяин дома умер на месте, второму пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков.

Нападавший обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также по п."з" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), сообщает СУ СКР по Тюменской области. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении этих преступлений, он заключен под под стражу.