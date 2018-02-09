В Тюмени рассмотрят дело о гибели рабочего на стройке

В областном центре перед судом предстанет начальник строительного участка ООО СК "Интер Строй". Он обвиняется в нарушении правил охраны труда, которое повлекло за собой трагический случай на одной из тюменских строек.

5 декабря 2017 года 28-летний омич, выполнявший работы на восьмом этаже строящегося дома на улице Тимофея Чаркова, сорвался и упал на землю. В этот же день мужчина умер в больнице.

Как было установлено, эти работы в августе 2017 года ООО СК "Интер Строй" поручило фирме, где работал омич, по договору субподряда. "При этом на начальнике участка СК "Интер Строй" лежала обязанность по проведению необходимых инструктажей по технике безопасности персоналу субподрядной организации и осуществлению контроля за соблюдением норм безопасности. Между тем начальником участка это сделано не было, что в итоге и привело к трагедии", — сообщается на сайте областной прокуратуры.

У погибшего мужчины остались жена и двое детей 2013 и 2016 годов рождения. Начальник участка признал свою вину, а организация субподрядчик добровольно перечислила вдове уже 800 тыс. рублей. В течение 2018–2019 годов она выплатит ей еще 700 тыс. рублей.

Добавим, что начальник участка обвиняется по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает принудительные работы на срок до четырех лет либо до четырех лет лишения свободы.