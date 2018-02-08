В ХМАО в спорткомплексе нашли труп мужчины, убийца сам пришел в полицию с признаниями

Сегодня днем в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило сообщение о том, что в фойе одного из спортивных комплексов города обнаружен труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего и начали оперативно-розыскные мероприятия. Тем временем в один из отделов полиции города пришел мужчина, который признался в этом убийстве.

"По предварительной информации, оба занимались в спортивном зале комплекса. Между ними на почве личный неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого мужчина 1978 года рождения нанес несколько ножевых ранений 39-летнему сопернику", — сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия, устанавливают хронологию событий и все обстоятельства, после чего будет дана квалификация преступлению.