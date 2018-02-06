В Тюмени ищут очевидцев ДТП на улице Федюнинского

В автоинспекции уточняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла 4 февраля на улице Федюнинского, 2а. В 14:04 тут столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus. В аварии пострадали пять человек.

По предварительным данным, 49-летняя водитель Hyundai при развороте вне перекрестка не пропустила Ford. Для выяснения обстоятельств ДТП ГИБДД просит очевидцев аварии обратиться по телефону: 29-14-79.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области