В Тюмени ищут очевидцев ДТП на улице Федюнинского

17:00 06 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В автоинспекции уточняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла 4 февраля на улице Федюнинского, 2а. В 14:04 тут столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus. В аварии пострадали пять человек.

По предварительным данным, 49-летняя водитель Hyundai при развороте вне перекрестка не пропустила Ford. Для выяснения обстоятельств ДТП ГИБДД просит очевидцев аварии обратиться по телефону: 29-14-79.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: ГИБДД , ДТП , очевидцы , поиски
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018