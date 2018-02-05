На Федюнинского в дорожной аварии пострадали пять человек

ДТП случилось в Тюмени вчера, 4 февраля, около двух часов дня на улице Федюнинского 2а. Там столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля Hyundai: 3-летняя пассажирка получила травму головы и ушиб, у водителя черепно-мозговая травма и ушибы, у 41-летней пассажирки перелом грудины, у 61-летней пассажирки травма колена. 46-летний водитель автомобиля Ford получил ушибы.

"Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, 31-летняя водитель автомобиля Hyundai нарушила правила расположения на проезжей части", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.