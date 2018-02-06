В Тобольске за взяточничество осуждены экс-начальник уголовного розыска и его заместитель

Сегодня Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова. Их признали виновными в получении взятки от спа-салона.

В январе 2017 года оперуполномоченные уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из спа-салонов Тобольска. По версии следствия, Белозерцев и Ефремов решили воспользоваться этим для ежемесячного получения от управляющей заведением взятки в 100 тысяч рублей — за уменьшение числа проверок и предупреждения о них, а также невыявление правонарушений.

Как следует из материалов уголовного дела, сначала женщина согласилась и в два приема передала полицейским в общей сложности 50 тыс. рублей В марте, не желая больше платить Белозерцеву и Ефремову, она обратилась в оперативно-разыскную часть собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.

Под контролем областного УМВД управляющая заведением в три приема перечислила на банковскую карту знакомого полицейских 100 тыс. рублей, в апреле Белозерецев и Ефремов были задержаны. В июне 2017 года их уволили со службы в связи с утратой доверия.

Суд назначил Белозерцеву и Ефремову 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, так как полученные в качестве взяток 100 тыс. рублей полицейскими были уже потрачены, то суд постановил конфисковать принадлежавшие им 100 тысяч рублей в доход государства.