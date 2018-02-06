Тюменские заочники заплатили преподавателю вуза за несданные курсовые работы и экзамен

Фото из открытых интернет-источников

Тюменские следователи возбудили уголовные дела в отношении преподавателя одного из высших учебных учреждений Тюмени и заочников. Первый подозревается в получении крупной взятки через посредника за незаконные действия, студенты - в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в январе 2018 года студенты нескольких групп заочной формы обучения передали через посредников преподавателю 225 тысяч рублей - в обмен на положительные оценки за экзамен и курсовые работы без их фактической сдачи.

Сотрудникам ОБЭП и ПК УМВД России по Тюмени стали известна данная информация, при взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области они провели ряд мероприятий, в результате чего преступная деятельность подозреваемых пресечена.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственное управление напоминает! В целях предупреждения и искоренения коррупции каждый гражданин, который был вынужден заплатить взятку или иным образом стал жертвой коррупции может обратиться в следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, либо в следственные отделы города Тюмени и области. Каждое такое обращение будет тщательно рассмотрено с проверкой всех доводов и принятием решения в строгом соответствии с законом. В том числе, такое обращение может быть направлено посредством Интернет-приёмной на официальном сайте следственного управления, либо на Телефон доверия: 8 (3452) 62-15-87.