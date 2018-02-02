В Тюменской области мужчина поджег дом, где запер трех женщин и ребенка

В Тюменской области перед судом предстанет 56-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство четырех человек путем поджога.

Инцидент произошел в селе Степном Сладковского района. Днем 5 декабря местный житель зашел в дом, где гостила его сожительница, чтобы переговорить с ней. Между ними завязалась ссора. В доме в этот момент вместе с сожительницей была ее трехлетняя дочь и еще две женщины. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, подпер входную дверь лопатой и при помощи спичек поджег дом. Мужчина дождался, когда огонь разойдется, и только после этого скрылся.

Никто не пострадал — женщины и ребенок сумели сами выбраться из горящего дома. Однако жилище и находившееся в нем имущество были уничтожены огнем, ущерб их владелице оценили в 93 тысячи рублей.

Поджигатель обвиняется по ч.3 ст. 30, п."а, в" ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), сообщает СУ СКР по Тюменской области.