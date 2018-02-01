На стоянке торгового центра пьяный водитель большегруза въехал в другой грузовик

О неадекватном водителе грузовика "Вольво", врезавшегося в грузовой автомобиль "Ниссан" на парковке торгового центра на Тобольском тракте, в ГИБДД сообщили очевидцы.

По словам прибывших на место автоинспекторов, когда они открыли дверь большегруза "Вольво", то на них едва не выпал очень нетрезвый водитель. Дальнобойщик, 38-летний житель Омска, попытался обмануть алкотестер, не выдыхая из себя воздух, а, наоборот, вдыхая. Процедура не удалась, в итоге от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

"Мужчина вспомнил, что пил на парковке в кабине большегруза, затем куда-то поехал. Сообщить куда именно, он затруднился. Большегруз доставлен на спецстоянку, на водителя "Вольво" составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.